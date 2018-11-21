Американские СМИ рассказали о «катастрофе» после разговора Трампа и Эрдогана о Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана стал причиной «катастрофичных событий даже по меркам Вашингтона времен правления» нынешнего американского лидера, пишет газета Washington Post.

По данным издания, в ходе разговора глав государств 14 декабря Эрдоган, как и раньше, расспрашивал, почему США для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России) продолжают поставлять оружие сирийским курдам и поддерживать их, хотя прежде Трамп заявлял о «победе» над террористами. «Знаете что? Она (Сирия – прим. ВЗГЛЯД) ваша. Я ухожу», – приводит WP ответ Трампа.

Американское издание указывает, что телефонный разговор стал причиной «катастрофичных событий даже по меркам Вашингтона времен правления Трампа», передает РИА «Новости».

Газета указывает, что для большинства членов Конгресса решение американского лидера стало настоящей «катастрофой» и «капитуляцией перед двумя державами на сирийской земле – Россией и Ираном».

По информации Washington Post, уходящий в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис и другие советники пытались убедить Трампа отказаться от вывода войск из Сирии, однако президент США заявил, что это обходится в «целое состояние», и задал вопрос, зачем это нужно и что от этого получают США. В статье говорится, что президент США и шеф Пентагона беседовали на протяжении 45 минут, обсуждая свои различные взгляды на мир и то, как стоит обращаться с союзниками и партнерами. В итоге министр обороны США заявил, что Трамп заслуживает того министра обороны, чьи взгляды более близки к его собственным. Отмечается, что после своего разговора они поблагодарили друг друга и на этом все закончилось.

19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу Трампа. Эрдоган присвоил себе заслугу выхода войск США из Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто заставил США вывести войска из Сирии.