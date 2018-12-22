Машина упала в реку в центре Москвы

Автомобиль упал в реку в центре Москвы, спасатели извлекли водителя из блокированной машины, сообщил источник в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что автомобиль упал в реку на Русаковской набережной, провалившись под лед. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и автокран.

Во время операции по подъему с водителем поддерживали связь по мобильному телефону, добавил источник.

Со дна реки мужчину достали живым, ему оказывается медицинская помощь.