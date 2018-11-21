Будущего генсека ОДКБ назвали «репродуктором Лукашенко»

«Зась ни плохой, ни хороший. Он человек, который полностью отвечает на данном этапе взглядам Лукашенко», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения о назначении генсеком ОДКБ госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася.

«За время руководства Белоруссией Александром Лукашенко последние сколько-нибудь характерные особенные черты с лица любого белорусского чиновника стерлись, поэтому все они абсолютно стандартные, по крайней мере до поры до времени, и сказать, что они имеют особое свое мнение по какому-то вопросу – это просто не понимать ситуации, в которой они живут и существуют в иерархии Белоруссии», – отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася. Ранее его кандидатуру одобрили Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Россия. Ранее была названа причина утраты Арменией поста генсека ОДКБ.

По словам Затулина, за последние двадцать с лишним лет белорусские чиновники превратились в отфильтрованную категорию, к которой и относится и Зась.

Зась полностью отвечает на данном этапе взглядам Лукашенко на то, кто должен быть его представителем в ОДКБ, он будет репродуктором Александра Лукашенко в качестве генсека организации, – отметил Затулин.

Сам конфликт, из-за которого встал вопрос о замене генсека ОДКБ, подчеркнул Затулин, носит чрезмерно эмоциональный характер и для Организации это «новая нестандартная история, которая произошла в силу того, что новые власти Армении имели неосторожность примешать свои внутренние разборки к функционированию военно-политического союза, в котором они состоят и создали эту проблему».

«Сейчас мы героически преодолеваем эту проблему. Но в виду продолжающейся полемике и с белорусской, и с армянской стороны ситуация, к сожалению, не идет на спад», – считает Затулин.