Беспилотники начали убирать снег в России

В России начали тестировать беспилотные снегоуборочные машины, сообщил представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.

Тестирование проводится в Рязанской области. Из соображений безопасности беспилотники будут убирать снег на закрытой территории «ночью и только при небольших снегопадах», в районе их работы установят предупреждающие таблички «Работает беспилотная техника».

Беспилотники будут удаленно контролироваться диспетчером, передает РИА «Новости».

В будущем к эксперименту могут присоединиться Москва и Татарстан.

В «Автонет» заявили, что беспилотники позволят убирать снег на 35% быстрее за счет увеличения рабочего времени тракторов.

Беспилотный мини-трактор компании Avrora Robotics называется «Агробот».

В 2020 году планируется представить проект закона, который облегчит выезд автоматизированной снегоуборочной и другой коммунальной техники на дороги общего пользования.