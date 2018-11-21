Выяснилось, как в детском центре выявили насильника-анестезиолога

Главврач петербургского консультативно-диагностического центра для детей «Ювента» прокомментировала задержание анестезиолога-реаниматолога, которого подозревают в изнасиловании пациенток.

«Для нас это, конечно, шокирующая информация, которую мы услышали вчера от психолога, которая услышала разговор подростков-пациентов, находившихся у нас в дневном стационаре», – заявила главврач в интервью телеканалу «РЕН ТВ».

С ее слов, психолог, общаясь с подростками, нашла их ответы странными и стала задавать уточняющие вопросы. Тогда медик и заподозрила коллегу в надругательстве над пациентками.

«Мы приняли решение сообщить об этом правоохранительным органам. К нам подростки за медицинской помощью по фактам этих действий не обращались», – отметила главврач.

Напомним, в государственной клинике Санкт-Петербурга задержан анестезиолог по подозрению в надругательстве над тремя пациентками, которые находились в беспомощном состоянии после операции. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Отмечается, что после задержания подозреваемого поместили в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.