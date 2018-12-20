Врача задержали по подозрению в надругательстве над пациентками в Петербурге

В государственной клинике Санкт-Петербурга задержали анестезиолога по подозрению в надругательстве над тремя пациентками, которые находились в беспомощном состоянии после операции, сообщает ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

«Из материалов уголовного дела следует, что 19 декабря в одном из государственных бюджетных учреждений здравоохранения, подозреваемый воспользовавшись беспомощным состоянием трех пациенток, 1997, 2001 и 2002 годов рождения, находившихся в палате после операций, с применением общего наркоза, поочередно совершил в отношении двух потерпевших насильственные действия сексуального характера, а другую изнасиловал», – сообщается на сайте ведомства.

В отношении анестезиолога 1960 года рождения было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Отмечается, что после задержания подозреваемого его поместили в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

В клинике «Ювента», где работал подозреваемый, заявили, что сами обратились в правоохранительные органы.

«К нам поступило сообщение о возможных противоправных действиях нашего врача в отношении пациенток. Мы немедленно сами обратились в правоохранительные органы, после чего наш сотрудник был задержан», – сказал представитель клиники РИА «Новости».

В ноябре врача в Удмуртии отправили под суд за изнасилование пациентки после операции.