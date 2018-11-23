Врача отдали под суд за изнасилование пациентки после операции в Ижевске

Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело против врача ижевской больницы: мужчину подозревают в изнасиловании пациентки, находящейся в беспомощном состоянии.

В изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера заподозрили врача городской клинической больницы №7 Ижевска, говорится на сайте прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, «доктор под предлогом осмотра после проведенной накануне операции пригласил пациентку в помещение ординаторской, где, пользуясь ее беспомощным состоянием, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера».

Уголовное дело направили в в Индустриальный районный суд города Ижевска «для рассмотрения по существу».

Отмечается, что врач был заключен под стражу. Позже мужчина признал вину и раскаялся, его отпустили под домашний арест.

Напомним, в 2017 году в Самаре анестезиолога обвинили в изнасиловании пациентки.