Врача отдали под суд за изнасилование пациентки после операции в Ижевске

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23 ноября, пятница | Последнее обновление — 12:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликованы фото с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную состоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
Украинские олигархи убежали от России, а сейчас возвращаются
Андрей Манчук, политолог
После революции на Украине метаморфозы проделали многие влиятельные члены Партии регионов. Основная часть ее влиятельных лидеров избежала репрессий, регионалы сумели вписаться в новую политическую реальность, иногда прилагая для этого весьма большое усердие. Подробности...
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Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
«Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
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В РЖД показали новые плацкартные вагоны
Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 годуПодробности...
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В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар
Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известноПодробности...
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
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