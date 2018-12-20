Путин пообещал решить вопрос с футбольным полем для неблагополучных детей Петербурга

В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина журналистка петербургского издания попросила главу государства помочь в создании крытого футбольного поля для детей из неблагополучных семей и детдомов.

«Два года мы обиваем пороги комитетов, пишем письма и два года мы натыкаемся на полное безразличие», – подаловалась журналистка петербургского издания «Вестник. Семья. Общество. Традиции» Маргарита Баулина Путину.

Она пояснила, что проект, который предлагает издание, сможет предоставить детям «безвозмездно реализовывать себя не на улицах, не каким-то вредным способом», а максимально реализоваться, как личность.

Баулина отметила, что проект футбольного поля реализуется изданием в форме общества с ограниченной ответственностью. Она пояснила, что такая форма выбрана, поскольку издание пока не может найти другие пути реализации проекта.

Баулина добавила, что футбольное поле обойдется в 11 млн рублей.

«Давайте я поговорю с исполняющим обязанности (губернатора Петербурга), уверен, вопрос будет решен», – подытожил глава государства.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.