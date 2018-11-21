Песков дал оценку заявлениям Порошенко о провокации в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел новизны в заявлениях президента Украины Петра Порошенко, касающихся украинской провокации в Керченском проливе.

«В них нет ничего нового», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в Керченском проливе «была попытка провокации» со стороны Украины.

По мнению Пескова, сейчас в выступления украинских властей «добавилось, скажем так, палитра предэлекторальная». В результате «все провокационные элементы в риторике» Киева стали еще сильнее.

На днях Порошенко обвинил Россию в подготовке к «оккупации Азовского моря». Перед этим он заявил о начале «войны» с Россией.