Эксперт объяснил отказ Путина от зеркального ответа Украине

«Когда киевские власти делают очевидную глупость и ставят некие общеполитические интересы и интересы безопасности выше интересов людей, боже упаси зеркально отвечать им тем же», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя заявление Владимира Путина о том, что Россия не станет симметрично отвечать Украине на запрет на въезд российских граждан.

«То что Россия не отвечает зеркально – это совершенно правильно», подчеркнул председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог-международник Федор Лукьянов.

По его словам, не стоит отвечать тем же, когда киевские власти делают очевидную глупость и ставят некие общеполитические интересы и интересы безопасности выше интересов людей. «Поэтому я считаю, что это очень правильное решение, и, будем надеяться, что эта логика и дальше будет развиваться. Облегчение получения гражданства для тех украинцев, которые не хотят жить в той системе, которая создалась у них на родине там, это выгодно и правильно для России», – отметил Лукьянов.

«Вообще это давно надо было сделать. Многие эксперты еще с начала кризиса говорили о том, что необходимо всячески стимулировать приток жителей Украины с тем, чтобы они приезжали работать в и переселялись в Россию», – подчеркнул собеседник.

«Поскольку процесс иммиграции в любом случае происходит, любая страна заинтересована в том, чтобы он приносил больше людей схожего менталитета, культуры и, тем более, языка. Переселение украинцев, в общем, никаких проблем, которые бывают связаны с иммиграций, не создает. Это редкая возможность регулировать эти потоки с тем, чтобы они приносили исключительно преимущества нашей стране, а не имели те издержки, которые могут быть связаны с притоком людей иной культуры, как мы видим сейчас, например, в Европе», – резюмировал Лукьянов.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на действия Киева, который после своей провокации в Черном море ограничил въезд россиян на Украину, Москва не будет вводить ответных ограничений, а, напротив, облегчит режим пребывания и получения гражданства.