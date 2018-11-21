Эксперт объяснил отказ Путина от зеркального ответа Украине

Взгляд
2 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:11  |  vz.ru
Разделы

Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
Перейти а раздел…

Пентхаус для Путина в Трамп-Тауэр придумала американская разведка

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн рассказывает о своем клиентеФото: Jonathan Ernst/Reuters
Одной из причин, побудивших Трампа отказаться от встречи с Владимиром Путиным, стала новая порция разоблачений его «русских связей» – столь же абсурдная, как и предыдущая, но вызывающая в США много шума. Теперь речь идет о том, что компания Трампа якобы собиралась подарить Владимиру Путину пентхаус в Москве – и переговоры об этом шли даже тогда, когда миллиардер уже был выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. Подробности...
Перейти а раздел…

Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция поплатилась за отказ от российского вертолета

США лишили турецкие боевые вертолеты T129 ATAK двигателейФото: tai.com.tr
США наказали Турцию за покупку С-400 задержкой поставок двигателей для турецких ударных вертолетов T-129. И нет никаких гарантий, что эти поставки вообще состоятся. Турки вынуждены спешно искать того, кто проведет ремоторизацию их боевой техники. Может быть, это могла бы сделать Россия? А самое интересное, что в свое время у Анкары был шанс избежать этой ситуации – купив российские вертолеты. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Тбилиси задержаны прибывшие на митинг оппозиции украинцы с оружием
          В Германии призвали не позволить Украине втянуть страну в войну с РоссиейГосдеп анонсировал введение второй части санкций против России из-за дела СкрипалейПутин ответил на британские сравнения России с террористамиВ московском метро на женщину напали с ножом
          Норвегия и Польша решили строить альтернативу «Северному потоку – 2»Американские СМИ призвали наказать Россию «без лишнего шума»Русский экзархат в Европе прокомментировал решение Фанара о роспускеВакарчук рассказал о визите в Крым в марте 2014 года
          Путин дал оценку американскому боевику о спасении российского президентаОбъяснено, почему Европа «через не могу» поддерживает УкраинуВ США отказались считать Украину стоящей причиной для войны с РоссиейЛидер группы «Чайф» поругался с экипажем самолета (видео)

          Главная тема


          Турция поплатилась за отказ от российского вертолета

          железнодорожная авария


          Стало известно, какая военная техника перевернулась на Транссибе

          звукотепловая разведка


          Российский «Пенициллин» привлек внимание военных экспертов в США

          Видео

          военное положение


          Ротару отказалась выступать в России из-за произошедшего в Керченском проливе

          давняя проблема


          Власть меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

          авиационная наука


          Как Россия испытывает самолеты будущего

          нравственный камертон


          Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

          особенности культуры


          Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «война идентичностей»


          Егор Холмогоров: Николай II – отец-основатель русской авиации

          Историческая память


          Лев Пирогов: Почему ребенок должен писать письмо отцу на фронт

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Эксперт объяснил отказ Путина от зеркального ответа Украине

             2 декабря 2018, 12:48
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Никита Коваленко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Когда киевские власти делают очевидную глупость и ставят некие общеполитические интересы и интересы безопасности выше интересов людей, боже упаси зеркально отвечать им тем же», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя заявление Владимира Путина о том, что Россия не станет симметрично отвечать Украине на запрет на въезд российских граждан.

          «То что Россия не отвечает зеркально – это совершенно правильно», подчеркнул председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог-международник Федор Лукьянов.

          По его словам, не стоит отвечать тем же, когда киевские власти делают очевидную глупость и ставят некие общеполитические интересы и интересы безопасности выше интересов людей. «Поэтому я считаю, что это очень правильное решение, и, будем надеяться, что эта логика и дальше будет развиваться. Облегчение получения гражданства для тех украинцев, которые не хотят жить в той системе, которая создалась у них на родине там, это выгодно и правильно для России», – отметил Лукьянов.

          «Вообще это давно надо было сделать. Многие эксперты еще с начала кризиса говорили о том, что необходимо всячески стимулировать приток жителей Украины с тем, чтобы они приезжали работать в и переселялись в Россию», – подчеркнул собеседник.

          «Поскольку процесс иммиграции в любом случае происходит, любая страна заинтересована в том, чтобы он приносил больше людей схожего менталитета, культуры и, тем более, языка. Переселение украинцев, в общем, никаких проблем, которые бывают связаны с иммиграций, не создает. Это редкая возможность регулировать эти потоки с тем, чтобы они приносили исключительно преимущества нашей стране, а не имели те издержки, которые могут быть связаны с притоком людей иной культуры, как мы видим сейчас, например, в Европе», – резюмировал Лукьянов.

          Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на действия Киева, который после своей провокации в Черном море ограничил въезд россиян на Украину, Москва не будет вводить ответных ограничений, а, напротив, облегчит режим пребывания и получения гражданства.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............