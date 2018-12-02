Американские СМИ призвали наказать Россию «без лишнего шума»

В случае «очередной российской агрессии» Вашингтону необходимо «тихо» наказывать Россию, не устраивая ответную демонстрацию силы, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, призывая Белый дом брать пример с Китая, который во внешней политике использует принцип незаметности.

Игнатиус пишет, что США часто призывают наказать Путина за его «агрессию» аналогичным ответом на его жесткую тактику, однако лучше было бы «незаметное расчетливое применение силы», передает RT.

«Заставьте Россию поплатиться за ее агрессию, но незаметно. Надавите на Саудовского наследного принца, чтобы стабилизировать его режим и прекратить войну Йемене, но тихо. Иными словами, берите пример с китайцев. Соединенные Штаты внушают больше доверия, как сверхдержава, когда они не делают лишнего шума», – заключает Дэвид Игнатиус.

Президента Владимира Путина он назвал «искусным тактиком», который пытается «выверить силу так, как если бы он управлял бормашиной».

«Но ему не хватает последовательной стратегии, которая бы не ограничивалась завуалированным призывом: «Относитесь к России серьезно! Поговорите со мной!» – пишет Игнатиус.

Он призывает США вести себя по примеру Китая, который «плавно заполняет вакуум, который создал Трамп, отказавшийся от лидерства США в мировом порядке».

«Главный подход Пекина – побеждать без борьбы, как завещал 2500 лет назад известный стратег Сунь Цзы», – пишет Игнатиус.

Он замечает, что Китай не таранит лодки, а превращает рифы в острова, а затем в авиабазы – и когда люди осознают, что произошло, становится уже слишком поздно.

Напомним, Трамп отменил запланированную встречу с Путиным на саммите G20, увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.