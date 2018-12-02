Под Киевом обрушилась крыша новой детской спортивной школы

В городе Вишневое Киевской области произошло обрушение крыши здания новой детско-юношеской спортивной школы, тренер вывела детей за полторы минуты до обрушения, сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В спортзале площадью 600 кв. м обрушилась крыша на площади 200 кв. м. В помещении перед этим находились 30 детей и один тренер. Она услышала непонятные звуки и вывела детей. Спустя 1,5 минуты конструкция крыши упала, передает УНИАН.

Никто не пострадал и не погиб.

Здание спортивной школы было сдано в эксплуатацию в апреле 2018 года.