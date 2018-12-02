Россия и Аргентина договорились по мирному атому

В ходе визита президента России Владимира Путина в Аргентину подписан Стратегический документ о партнерстве двух стран в области мирного использования атомной энергии.

Документами стороны обменялись в присутствии президентов – Владимира Путина и Маурисио Макри, передает РИА «Новости».

Путин обсудил с Макри вопрос сооружения АЭС по российским технологиям.

Кроме того, Россия и Аргентина договорились о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, передает ТАСС.

Также с Аргентиной заключено соглашение о продолжении трансляции RT в сетке вещания Общественного телевидения страны.

Президент России назвал важным продление вещания испаноязычный версии RT в Аргентине, это дает возможность зрителям знакомиться с тем, что происходит в реальности в России.

Глава российского государства по итогам встречи с Макри заявил о договоренностях между странами расширять координацию по борьбе с преступностью.

Путин также сообщил, что российские компании планируют принять участие в тендере на поставку оборудования для шести аргентинских гидроэлектростанций.

Макри назвал очень продуктивной встречу с Путиным и заявил, что Аргентина придаст импульс сближению МЕРКОСУР и ЕАЭС.

Президент России поздравил Макри с успешным проведением саммита G20.