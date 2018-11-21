Горбачев поспорил с Путиным об одностороннем разоружении СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не согласен с высказываниями президента России Владимира Путина об одностороннем разоружении Советского Союза в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских», – передает слова Горбачева РИА «Новости».

Он утверждает, что по договору было уничтожено 109 ракет «Першинг-2» в ФРГ, откуда они «могли за 10 минут достичь территории СССР».

«Что касается ракет воздушного базирования, то они охватывались договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года», – заявил Горбачев.

Он добавил, что решения, которые принимались на переговорах по разоружению, тщательно прорабатывались в министерстве обороны и генштабе.

«Договор РСМД на протяжении десятилетий служит безопасности нашей страны. Российское руководство поступает правильно, настаивая на сохранении этого договора. Отказ от него может лишь подорвать безопасность не только в Европе, но и во всем мире», – заявил бывший советский лидер.

Ранее во вторник Путин заявил, что по договору о РСМД Советский Союз фактически разоружился в одностороннем порядке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне главами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Договор запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.