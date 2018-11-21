Эксперт обнаружил падение антироссийских настроений в мире

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 00:34  |  vz.ru
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Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
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Зачем США вспомнили про смерть главы ГРУ Сергуна

Коллеги Игоря Сергуна отмечают, что тот мог выполнять задачи в любой точке мираФото: Станислав Красильников/ТАСС
Экс-начальник ГРУ Игорь Сергун в 2016 году скончался не в России, а в Ливане. Такую версию во вторник реанимировали власти США. В Минобороны заявление назвали «конспирологическим бредом». В экспертной среде отмечают: Сергун, согласно должности, мог оказаться в любой точке земного шара. Но в данном случае внезапный ажиотаж вокруг фигуры экс-главы ГРУ продиктован конкретными целями. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

Игорь Молотов, писатель, публицист
Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...

«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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          Эксперт обнаружил падение антироссийских настроений в мире

             18 декабря 2018, 23:00
          Фото: Albin Lohr-Jones/Zuma/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Это достаточно существенный прогресс и это означает, что та точка зрения, которую продвигает Россия, пользуется вполне определенной поддержкой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш. Так он прокомментировал голосование в ПА ООН по антироссийской резолюции по Крыму. Сорок стран, которые в 2014 году поддержали антироссийскую резолюцию, на этот раз воздержались или проголосовали против.

          Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш увидел тенденцию в том, что сразу 40 стран, которые в 2014 году поддержали антироссийскую резолюцию ООН за воссоединение с Крымом, на этот раз высказались против похожей резолюции, либо воздержались.

          «Это достаточно существенный прогресс и это означает, что та точка зрения, которую продвигает Россия, пользуется вполне определенной поддержкой. А с другой стороны – попытка возложить на Россию причины всего и вся – терпит определенное фиаско», – сказал Коктыш.

          По его словам, те, кто проголосовали за резолюцию – жесткие партнеры США, «которые голосуют по партийному, а не содержательному принципу», – подчеркнул политолог.

          Коктыш пояснил, что пока эти страны члены НАТО, «то куда они денутся с подводной лодки?». «Пока они находятся в жесткой вассальности, они будут делать то, что говорит патрон, даже если это противоречит их интересам», – пояснил Коктыш.

          В то же время он выразил уверенность, что изменившие свою позицию страны вряд ли подвергнутся дополнительному давлению со стороны США. «Возможности США небезграничны... Ситуация, когда лояльным странам предлагается делать без особых компенсаций, просто потому, что США так сказали, это не очень привлекательная позиция. Одно дело, когда США раньше щедро покупали лояльность, и другое дело, когда приходится отрабатывать долги. А сейчас вторая парадигма используется чаще, чем первая», – пояснил эксперт.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал документ очередным витком глупости. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией и свое сожаление». «Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави», – заверил Песков.

          Между тем позиция стран, которые в 2014 году голосовали за проукраинскую резолюцию, изменилась. Ровно сорок стран, среди которых Азербайджан, Индонезия, Иордания, Ливия, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мексика, Перу, Саудовская Аравия, Сингапур, Филиппины, Чили и Южная Корея перешли в разряд воздержавшихся или не проголосовавших. При этом воздержавшихся при голосовании резолюции 2018 года было больше – 76, чем голосовавших за – 70.


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