Эксперт обнаружил падение антироссийских настроений в мире

«Это достаточно существенный прогресс и это означает, что та точка зрения, которую продвигает Россия, пользуется вполне определенной поддержкой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш. Так он прокомментировал голосование в ПА ООН по антироссийской резолюции по Крыму. Сорок стран, которые в 2014 году поддержали антироссийскую резолюцию, на этот раз воздержались или проголосовали против.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш увидел тенденцию в том, что сразу 40 стран, которые в 2014 году поддержали антироссийскую резолюцию ООН за воссоединение с Крымом, на этот раз высказались против похожей резолюции, либо воздержались.

«Это достаточно существенный прогресс и это означает, что та точка зрения, которую продвигает Россия, пользуется вполне определенной поддержкой. А с другой стороны – попытка возложить на Россию причины всего и вся – терпит определенное фиаско», – сказал Коктыш.

По его словам, те, кто проголосовали за резолюцию – жесткие партнеры США, «которые голосуют по партийному, а не содержательному принципу», – подчеркнул политолог.

Коктыш пояснил, что пока эти страны члены НАТО, «то куда они денутся с подводной лодки?». «Пока они находятся в жесткой вассальности, они будут делать то, что говорит патрон, даже если это противоречит их интересам», – пояснил Коктыш.

В то же время он выразил уверенность, что изменившие свою позицию страны вряд ли подвергнутся дополнительному давлению со стороны США. «Возможности США небезграничны... Ситуация, когда лояльным странам предлагается делать без особых компенсаций, просто потому, что США так сказали, это не очень привлекательная позиция. Одно дело, когда США раньше щедро покупали лояльность, и другое дело, когда приходится отрабатывать долги. А сейчас вторая парадигма используется чаще, чем первая», – пояснил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал документ очередным витком глупости. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией и свое сожаление». «Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави», – заверил Песков.

Между тем позиция стран, которые в 2014 году голосовали за проукраинскую резолюцию, изменилась. Ровно сорок стран, среди которых Азербайджан, Индонезия, Иордания, Ливия, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мексика, Перу, Саудовская Аравия, Сингапур, Филиппины, Чили и Южная Корея перешли в разряд воздержавшихся или не проголосовавших. При этом воздержавшихся при голосовании резолюции 2018 года было больше – 76, чем голосовавших за – 70.