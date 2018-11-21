Кокорин и Мамаев обсмеяли следователя и пристыдили судью

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев на заседании суда по обжалованию меры пресечения расхохотались после выступления следователя и пристыдили судью.

На заседании обвиняемые пребывали в веселом настроении. Так, бурю эмоций у них вызвали характеристики, которые адвокат дал Кириллу Кокорину, сообщает «МК».

Еще один приступ хохота у обвиняемых вызвало выступление следователя, который попросил отклонить жалобу на арест и сообщил, что уголовное дело будет направлено в суд в январе.

Решение судьи об отклонении жалобы на арест расстроило футболистов, передает РИА «Новости».

«Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, это просто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можете отключить звук», – сказал Мамаев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Ранее арест Кокорина и Мамаева был продлен до 8 февраля 2019 года.

Спортсмены частично признали вину в нападении на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.