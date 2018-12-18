Киев засекретил дела об инциденте в Черном море

Министерство обороны Украины уже засекретило все документы по инциденту в Черном море, когда украинские корабли были задержаны за нарушение российской границы, сообщил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН.

«Пытаясь замести следы, минобороны Украины засекретило материалы по событиям 25 ноября в Керченском проливе – можете сами в этом убедиться», – приводит его слова РИА «Новости».

Полянский подчеркнул, что инцидент в Черном море не был случайностью, украинские корабли «намерено заходили в Керченский пролив со стороны территориального моря России». Он указал на то, что эти воды были российскими еще до воссоединения с Крымом, офицеры Службы безопасности Украины дали признательные показания по этому поводу.

Российский дипломат подчеркнул, что с самого начала Киев планировал принести в жертвы экипажи всех трех кораблей. «Перед ними была поставлена задача открыть огонь по российским пограничникам. Однако здравомыслие не позволило им, к счастью, выполнить этот преступный приказ», – добавил Полянский.

По его словам, более 150 гражданских судов во время инцидента в Черном море 25 ноября находилось в непосредственной близости от военных кораблей Украины, нарушивших госграницу России. «Наши ребята проявили высокий профессионализм, благодаря которому удалось избежать жертв», – сказал Полянский.

Он сообщил, что российская сторона намерена юридически подтвердить провокационный характер действия украинских властей. «Действия Украины в Черном море сами по себе являются нарушением устава ООН и норм международного права», – заключил дипломат.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной и направленную против России резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря; за документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.