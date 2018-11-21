Эксперт объяснил, зачем переезжает «Бутырка»

«Содержать старый изолятор – выбрасывать деньги на ветер», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков,комментируя решение о переезде СИЗО «Бутырки» и «Пресни» за МКАД».

«Намного проще и дешевле сделать новый изолятор с большей вместимостью, с более качественной планировкой, чем вкладывать средства в реконструкцию и содержание старого, особенно это касается Бутырки», – подчеркнул Цветков.

Переселение заключенных, по словам собеседника, позволит решить целый ряд проблем в результате чего в новом изоляторе увеличится площадь камер, появится качественная система освещения и вентилирования, улучшится внутренняя логистика перемещений и санитарные условия. А также появится полноценная медсанчасть и спортзал.

«Старые СИЗО морально устарели – помещения в них ветхие, все время что-то отваливается. Эта обстановка касается не только задержанных, которые там находятся, но и сотрудников, которые там работают», – заметил эксперт.

Одним из самых значительных изменений, по словам Цветкова, станет увеличение количества адвокатских кабинетов. Собеседник отметил, что на сегодняшний день, из-за их нехватки, адвокатам приходится стоять в очереди и ждать появления свободного кабинета.

Перенос СИЗО в Новую Москву, по словам Цветкова, повлечет определенные последствия для соседей, однако в какой степени это произойдет и где именно будет вестись строительство, пока не известно, заметил он.

«Если изолятор построят в черте города, то определенные неудобства для соседей, конечно будут: будет использоваться система глушения сотовой связи, они будут видеть постоянно ездящие автозаки, родственников, которые несут передачи и не только родственников, но и криминальных элементов, которые приходят, чтобы что-то передать друзьям. А если изолятор построят в поле, то надо думать, как туда будут добираться сотрудники», – пояснил Цветков.

Эксперт подчеркнул, что при качественной системе видеонаблюдения, которой будет оснащено новое здание, вероятность побегов из него будет сведена к нулю.

«Перевозить заключенных ФСИН планирует во время наименьшего количества пробок, это не будет спецоперацией, сделано это будет постепенно и транспортных средств для этого достаточно. Дополнительного финансирования для переезда следственных изоляторов не потребуется», – уверен Цветков.

Напомним, ФСИН заявила о планах закрыть СИЗО «Бутырка» и «Пресня». Заключенных переведут в новый следственный изолятор, который могут построить в Новой Москве.