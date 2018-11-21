В Дагестане объяснили установку памятника воевавшим с Россией солдатам Османской империи

Первый заместитель главы Карабудахкентского района Дагестана Ахмед Гаджиев объяснил, почему недалеко от Махачкалы появился памятник солдатам Османской империи, воевавшим во время Первой мировой войны.

«Те люди, что погибли здесь, похоронены в одном месте на кладбище селения Агачаул. За этим местом с того времени ухаживают, за местом погибших солдат. Общественность различных населенных пунктов решила в память тем погибшим здесь солдатам установить памятник. За кого, за что воевали, это другой вопрос. Я не уполномочен осуждать кого-то», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Гаджиев пояснил, что солдаты погибли здесь в сентябре-октябре 1917 года – тогда временное горное правительство республики Дагестан позвало их на «помощь братьям-мусульманам».

«Они вытеснили из тогдашней столицы Порт-Петровска английских интервентов, Бичерахова. И уехали. Во время сражений у них там погибло порядка 138 людей и было ранено 318 человек», – сказал Гаджиев.

Лазарь Бичерахов – русский офицер, участник Первой мировой и гражданской войн. Войска Бичерахова в 1918 году обороняли Порт-Петровск (Махачкалу) от отрядов дагестанских и чеченских повстанцев и частей Кавказской исламской армии, в составе которой были и турецкие солдаты.

На памятнике турецким солдатам, воевавшим против российских войск, который недавно появился в Карабудахкентском районе, написано: «Священной памяти солдат Османской армии, павших 5-8 ноября 1918 смертью храбрых в боях за освобождение Анжи-Калы (Порт-Петровска) от оккупационных войск генерала Л. Бичерахова. Мир и покой их душам».

Этот памятник вызвал негодование в соцсетях.