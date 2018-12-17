Порошенко не захотел прямо ответить на вопрос об участии в президентских выборах

Петр Порошенко заявил, что в свете последних событий, связанных с созданием на Украине «новой церкви», не готов отвечать на вопрос об участии в выборах главы государства в марте 2019 года.

«Сейчас не готов! Потому что у нас нет избирательной кампании. И неужели вы считаете, что сейчас этому место, после томоса и после всего», – приводит его слова телеканал «112 Украина».

Порошенко сказал, что когда примет окончательное решение об участии в выборах, у журналистов будет «отдельная возможность» это обсудить.

Действующий глава украинского государства добавил, что если на Украине найдется «более достойный» кандидат в президенты, он окажет ему поддержку. «Если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать», – сказал Порошенко.

В воскресенье Порошенко также извинился перед народом своей страны за неисполненное обещание завершить боевые действия в Донбассе за короткий срок; глава украинского государства признался, что ему «стыдно за это».

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.