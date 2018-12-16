Украинских чиновников решили проверить на наличие родственников с гражданством России

Президент Украины Петр Порошенко поручил главе Службы безопасности страны Василию Грицаку проверить госслужащих на наличие родственников с российским гражданством.

Проверкой займется департамент контрразведки СБУ, сообщает Deutsche Welle.

По словам Порошенко, прежде всего, нужно проверить сотрудников правоохранительных и следственных органов.

Он отметил, что при наличии оснований чиновников могут привлечь к ответственности вплоть до увольнения.

В августе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян высказал мнение, что граждане Украины, у которых есть родственники в России, должны перевезти их к себе в страну.