Стало известно о планах Британии ужесточить условия въезда для граждан ЕС

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подготовил проект по сокращению иммиграции из стран ЕС в Британию на 80%, сообщил источник Times.

Times пишет, что проект Джавида касается отмены свободы передвижения рабочей силы в Евросоюзе и упрощенного въезда после декабря 2020 года, сообщает РБК.

Планируется, что к 2025 году число мигрантов из ЕС сократится до 10–25 тыс. При этом за прошедшие 12 месяцев в королевство прибыли 74 тыс. мигрантов из стран ЕС.

Так, планируется, что число высококвалифицированных рабочих уменьшится с 15 тыс. в 2017 году до 11 тыс., работников средней квалификации – с 18,5 тыс. до 4,5 тыс. Большинству низкоквалифицированных рабочих въезд запретят.

Также в планах – обязать граждан Евросоюза оформлять специальное электронное разрешение для въезда на территорию Великобритании. Похожее разрешение должны будут получить британцы для въезда в страны ЕС.

«Мы собираемся взять на себя полный контроль над тем, кто может приехать в Великобританию, отдав приоритет тем, у кого есть навыки, необходимые для нашей страны, а не на основе того, из какой страны они приезжают», – пояснил источник.

В четверг глава Европарламента Антонио Таяни заявлял, что Евросоюз будет рад, если Великобритания решит остаться в его составе.

Лидеры 27 стран ЕС 25 ноября утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза, а также приняли политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Однако для вступления в силу соглашение должны одобрить британские законодатели. Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.