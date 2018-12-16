Назван лучший архитектурный проект года в мире

Победителем международной премии в области недвижимости International Property Awards стал проект здания этнографического музея в Будапеште, который назван лучшим архитектурным проектом 2018 года.

В конкурсе принимали участие около 1,7 тыс. проектов из 115 стран. Эксперты выделили динамичный дизайн будущего здания и его гармоничное сочетание с природой парка, в котором его построят, передает RT.