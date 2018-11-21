Изобретен новый способ вымогательства денег у водителей

Водители в Санкт-Петербурге столкнулись с новым видом вымогательства; мошенники оставляют на лобовом стекле автомобилистов «квитанции» за якобы нарушение ПДД, в которых требуется перечислить деньги на Qiwi-кошелек.

В противном случае мошенники обещают передать фотографии с «доказательствами нарушения» в ГИБДД, сообщает Пятый канал.

Автолюбитель Сергей Пархоменко рассказал телеканалу, что обнаружил такую квитанцию на Аптекарском проспекте в Петроградском районе.

«Я подумал, что это самый гениальный подкат, самое гениальное вымогательство, которое я видел. Это очень креативные люди. На Аптекарском есть несколько вузов, и я подумал, что это креативная молодежь с криминальными наклонностями подключилась», – рассказал Пархоменко.

«Анонимные заявления не могут быть в полной мере реализованы, потому что нет лица, которое заявило о нарушении ПДД», – пояснила представитель ГИБДД Татьяна Сулова.