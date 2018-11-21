Песков отреагировал на слова Кадырова о финансировании Чечни

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о желательности большего финансирования республики – нормальная практика для руководителей регионов, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это скорее вопрос к правительству, но вместе с тем, главы регионов, конечно, особенно общаясь с главой государства, очень часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных проектов на территории их субъектов», цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что то же происходит и с Чечней.

«Поэтому это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег», – пояснил он.

В четверг Кадыров заявлял, что в развитии Чечни можно было бы достичь более ощутимых результатов, если бы республике выделяли больше средств из федерального бюджета.