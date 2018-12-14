Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 15 копеек – до 66,38 рубля, курс евро поднялся на 13 копеек – до 75,36 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,09 доллара за баррель, передает РИА «Новости».