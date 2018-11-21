Памятник Суворову в Киеве собрались снести

В Киеве планируют снести памятник российскому полководцу Александру Суворову после соответствующего заявления местного военного лицея – бывшего Суворовского училища, сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Он сообщил в Twitter, что консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия киевской государственной городской администрации поддержал обращение лицея им. Богуна.

Как пояснил Кириленко, памятник Суворову демонтируют «после окончательного решения минкульта».

В 1943 году в Киеве открыли Суворовское училище, в 1992 году его переименовали в Киевский военный лицей, а после присвоили имя Ивана Богуна, передает РИА «Новости».

Напомним, что на Украине массово сносят памятники, меняют географические названия и пересматривают историю страны и мира.