Главврач больницы уволен после перевязки скотчем

В Благовещенске уволили главврача больницы, в которой пациентке сделали перевязку скотчем, об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Я в курсе этой ситуации. Получил информацию из СМИ. Принято решение о замене главного врача. Вчера был назначен новый исполняющий обязанности главного врача. Надо сказать, что целый ряд обращений был от граждан по этой больнице, и это только одно из них. Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его», – рассказал Орлов радиостанции «Говорит Москва».

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, необходимые принадлежности для качественной перевязки были в учреждении.

«Почему они не были применены – это вопрос второй. Этот случай редкий, уникальный, по крайней мере, до меня впервые такая информация дошла», – добавил глава региона.

Он также уточнил, что главврач больницы скрывается.

«Пациентку одну не положили с высокой температурой, хотя должны были. Эта информация копилась достаточно давно, поэтому мы заменили сейчас главного врача. Причем действующий главный врач находится на больничном, таким образом, я думаю, он скрывается, скажем так, от необходимости освободить должность», – пояснил губернатор.

СУ СК по Амурской области проводит доследственную проверку по факту публикации в СМИ сведений об использовании скотча в качестве фиксатора повязки, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ сообщили, что 63-летней женщине, которой удалили желчный пузырь, сделали перевязку с помощью скотча. Такое решение объяснили отсутствием лейкопластыря.