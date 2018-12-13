МИД ответил на обвинения США в «нарушении» Россией свободы религии

Заявления американских дипломатов о якобы нарушениях свободы вероисповедания в России являются непрофессиональными, полагает официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова напомнила о заявлении госсекретаря США Майка Помпео о включении России в список стран, которые «ответственны за злостные нарушения свободы вероисповедания» в соответствии с американским законом о международной религиозной свободе, передает РИА «Новости».

«Что у людей происходит в госдепартаменте, понять невозможно. Там вообще специалисты остались? Какой-то парад непрофессиональных заявлений, которые мы видим от американских дипломатов, причем я бы сказала, высшего звена», – сказала она.

Она также отметила, что именно США вмешиваются религиозные дела Украины и насаждают чуждую миллионам верующих автокефалию. «С единственной целью – разделить духовно народы России и Украины», – приводит слова Захаровой Twitter МИДа.

Помпео заявлял, что в список стран, нарушающих религиозные свободы, вошли КНР, Иран, КНДР, Саудовская Аравия. Россия находится в «списке наблюдения».