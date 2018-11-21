Захарова ответила на критику ремонта дачи за счет НТВ

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя свое участие в программе «Дачный ответ» на телеканале НТВ, заявила, что не считает новую веранду на загородном участке взяткой.

Журналисты предположили, что Захарова могла нарушить антикоррупционное законодательство, согласившись на участие в программе. Однако сама представитель МИД считает, что в данной ситуации выступала не в роли госслужащей.

«Я не выступала в этой ситуации в роли государственного служащего, я выступала в роли дочери. А моя семья выступала в роли семьи. И это не моя дача. Это дача моей мамы и моего папы. Что мы неправильно сделали? Я должна была отказаться от родителей, или они должны были сказать, что я не их дочь? Что мне надо было сделать? Не участвовать в программе?» – заявила Захарова в интервью изданию The Insider.

По словам представителя МИД, ее семья «много лет» писала заявки в редакцию телепередачи, надеясь поучаствовать. «Я ничего ни от кого не скрывала, ничего ни у кого не воровала, не использовала никакое должностное положение. Мы всей семьей писали соответствующие заявки много лет. Потому что обожаю эту передачу с момента ее существования», – пояснила представитель ведомства.

Она отметила, что отправляла заявки, так же как «миллионы других людей», а ее участие в шоу было согласовано с работодателем.

«Я веду такую же жизнь, как миллионы других россиян. Я не считаю возможным отделять себя и придумывать себе какую-то другую жизнь. Я пользуюсь общественным транспортом, покупаю продукты в «Пятерочке», «Ашане», «Магните», для дачи и ремонтов покупаем все в «Леруа». Одежда отечественная. Отдыхаю в России», – добавила Захарова.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в программе «Дачный ответ», в ходе которой на участке был построен дом с камином, «умными» датчиками и антикварной мебелью. Многие россияне негативно восприняли этот выпуск передачи.