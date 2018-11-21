Путин простился с Алексеевой

Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой в Центральном доме журналиста и выразил соболезнования ее родственникам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Владимир Путин приехал в Центральный дом журналиста и возложил цветы к гробу известной правозащитницы Людмилы Алексеевой.

Затем президент пожал руки родственникам умерших, поговорил с ними и выразил свои соболезнования.

После ухода Путина в зале поднялся небольшой гул из-за желания присутствующих обсудить появление на панихиде президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в эти минуты в Центральном доме журналиста проходит церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся в субботу на 92-м году жизни. Многие люди пришли отдать ей дань уважения и проводить в последний путь.

Тело Алексеевой будет кремировано на Троекуровском кладбище. Затем урну с прахом захоронят в семейной могиле.