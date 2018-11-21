Подсчитаны затраты на создание в Азии энергетического суперкольца с участием России

Стоимость создания энергетического суперкольца между Россией, Китаем, КНДР, Южной Кореей и Японией составит до 7,6 млрд долларов, оценила государственная южнокорейская энергокомпания KEPCO.

KEPCO направила в парламент Республики Корея технико-экономическое обоснование проекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство Ренхап.

В соответствии с документом, 2,4 трлн южнокорейских вон (около 2,1 млрд долларов) пойдет на соединение кабелем длиной около 1000 километров порта Владивосток с провинцией Кенгидо через территорию КНДР.

Еще 2,9 трлн вон (2,6 млрд долларов) потребуется для прокладки подводного кабеля длиной 370 километров от китайского порта Вэйхай в южнокорейский порт Инчхон по дну Желтого моря.

Чтобы подключить к энергокольцу Японию компания предлагает связать город Косон в провинции Кенсан-Намдо с Китакюсю или Мацуэ на северном побережье Японии с помощью подводных кабелей. Это обойдется в 1,9-3,3 трлн вон (1,7-2,9 млрд долларов).

«Большое энергетическое кольцо Северо-Восточной Азии может обеспечить стабильные поставки энергии при осуществлении (Сеулом) политики отказа от использования каменного угля и атомной энергии», – говорится в докладе.

Компания планирует импортировать электроэнергию из Китая и России для снижения внутренних цен на электричество в Южной Корее, и остатки продавать в Японию.

В проекте также участвуют китайская SGCC, японская SoftBank и монгольская Newcom.

В сентябре президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявлял о готовности республики сотрудничать по строительству газопровода из России в Китай и призывал к скорейшей реализации проекта энергетического суперкольца в северо-восточной Азии.

Идею энергетического суперкольца выдвинул в 2011 году председатель компании SoftBank Масаеси Сон, переговоры начались на ВЭФ в 2017 году.