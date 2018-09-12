Монголия заявила о готовности сотрудничать по строительству газопровода из России в Китай

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о готовности республики сотрудничать по строительству газопровода из России в Китай через свою территорию.

«Мы готовы сотрудничать по строительству газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Мы готовы создать правовые условия для осуществления этого проекта», – сказал он.

Также Баттулга призвал как можно скорее приступить к реализации проекта энергетического суперкольца в северо-восточной Азии.

«Необходимо создать организацию, где были бы представлены все шесть стран северо-восточной Азии (РФ, Китай, Монголия, Япония, Южная Корея, КНДР), которые будут заинтересованы в успешной реализации проекта энергетической суперсети», – заявил монгольский президент.

По его словам, такая организация сможет координировать проводившиеся до сих пор исследовательские работы по реализации проекта, определить общую политику и разработать необходимые документы.

«Мы готовы создать эту организацию в Монголии. Для того чтобы оперативно создать ее, предлагаю сформировать совместную рабочую группу», – заявил монгольский лидер, передает РИА «Новости».

По его словам, создание такой шестисторонней энергетической сети станет первым шагом по формированию азиатского суперкольца.