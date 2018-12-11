Британские СМИ написали о попытках продажи Альфа-банка

Владельцы Альфа-банка обсуждали с ВТБ и итальянским UniCredit возможность продажи банка, пишет британская Financial Times.

Переговоры с UniCredit закончились более года назад, с ВТБ – несколько месяцев назад. Ни одни из переговоров не продвинулись, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Стоимость возможной сделки оценивалась в 7-8 млрд долларов.

В Альфа-банке опровергли информацию о переговорах.

«Продажа банка сейчас выглядит нереалистичной со многих точек зрения. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13-14% прибыли от рентабельности капитала и не хотим ничего продавать», – сообщил представитель кредитной органиации.

Группа ABH Holdings, в которую входит Альфа-банк, не получала никаких предложений о продаже банка, сообщил председатель совета директоров группы Петр Авен изданию «Апостроф».

«Поэтому нет оснований говорить о возможной продаже ни российского банка, ни других активов группы. Мы продолжаем работать на всех рынках присутствия, и везде бизнес прибылен», – сказал он.

Слухи о возможной продаже Альфа-банка появились летом 2018 года, когда один из менеджетов ВТБ Владимир Верхошинский перешел на руководящую должность в Альфа-банк. Обе стороны их опровергали.