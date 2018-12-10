Ефремов устроил скандал в московской больнице

Актер Михаил Ефремов учинил скандал в одной из столичных клиник, куда была госпитализирована накануне его мать народная артистка РСФСР Алла Покровская,сообщают СМИ.

Причиной госпитализации Покровской, как сообщается на сайте телеканала «РЕН-ТВ», стали сильные боли в спине. Сейчас она находится под наблюдением врачей неврологического отделения.

Сразу после госпитализации матери Ефремов устроил скандал. Актер выразил неудовольствие тем, что не мог выехать с территории медучреждения.

Актер не раз отличался скандальными выходками. Так, на одном из спектаклей в Самаре актер вышел на сцену пьяным и посылал публику матом.

Покровская с 2004 года играет на сцене МХТ им. А.П. Чехова, перед тем более 40 лет выступала в «Современнике».