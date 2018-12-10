Политолог: Лимаренко возглавит жемчужину в короне России

«Надо понимать, что это важнейший, стратегический регион, находящийся на границе России: в отрыве от материка и рядом с Японией, с которой не до конца урегулированы отношения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя представление Валерия Лимаренко в качестве врио губернатора Сахалина.

«Это регион, обладающий громадными запасами углеводородов, около которого находится громадное количество биоресурсов, и в перспективе это один из богатейших регионов нашей страны, а может быть даже и жемчужина в короне России», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Губернатор, который будет руководить регионом, должен пользоваться доверием президента. И назначение Лимаренко здесь показывает то, что Путин направил туда свой лучший кадр, который доказал своей работой, что он квалифицированный профессионал и эффективный руководитель», – пояснил политолог.

«Надо помнить, что он прошел муниципальную систему управления, имеет опыт работы в законодательной и исполнительной власти, обладает прекрасными связями в Москве и отлично разбирается в корпоративном управлении. О том, что его высоко ценит руководство страны, говорит наличие двух орденов: ордена Почета и ордена Александра Невского. С таким руководителем Сахалин точно ждут новые проекты развития», – резюмировал Данилин.

В понедельник на Сахалине представят нового врио губернатора Валерия Лимаренко, которого на прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Сам Лимаренко заявил о своем намерении пойти на выборы главы региона в 2019 году самовыдвиженцем.