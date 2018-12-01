Трамп пожаловался на обман США множеством стран

США оказались обмануты множеством разных стран, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По его словам, в частности, речь идет о Китае. Трамп признался, что видит «практически во всем» угрозу мировой экономике.

«Есть много угроз», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Голос Америки».

По словам Трампа, в молодости он мог бы включить в этот список и Японию, но теперь она дает для этого гораздо меньше поводов, хоть и остается «очень активной».

Напомним, США объявили о провале переговоров с Китаем по торговле.