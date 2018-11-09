Покупка Катаром крупной доли в Роснефти оказалась профинансирована российским банком

Российский государственный банк ВТБ якобы обеспечил Катару гигантский кредит на приобретение доли Роснефти, сообщают СМИ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на девять разных источников, передает «Коммерсант».

Пятеро собеседников агентства заявили, что кредит катарскому фонду Qatar Investment Authority (QIA) составил 6 млрд долларов.

«ВТБ не выделял и не планирует выделять кредит QIA на финансирование приобретения», – опровергли эти данные в банке.

Отмечается, что Банк России, Кремль и Роснефть также не стали комментировать эту ситуацию.

Катар – одна из самых богатых ближневосточных монархий, страна входит в тройку мировых лидеров по запасам природного газа и является серьезным игроком на рынке экспорта нефти и нефтепродуктов.