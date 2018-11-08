В поставляемой в Чечню колбасе нашли свинину

Мясокомбинат «Царицыно» обвинили в поставках халяльной продукции со свининой в Чечню.

Образцы колбасы «Кавказская особая» показали наличие ДНК свиньи, сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на исследование ИЦ ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора».

По данным портала, эту колбасу отправляют в Чечню.

В подтверждение своим словам издание опубликовало снимок документа.

На упаковке продукта утверждается, что колбаса соответствует нормам шариата, ГОСТу и не содержит запрещенных ингредиентов.

Напомним, в 2013 году следы ДНК свинины находили в халяльных ветчине и сосисках, произведенных мясокомбинатом «Царицыно».