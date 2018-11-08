Россию торопят с выплатой пенсий для граждан Израиля

Ведомство национального страхования Израиля («Битуах Леуми») с целью ускорения процесса оформления российских пенсий 73 тыс. репатринтам из России передаст Российскому пенсионному фонду их данные, об этом договорились министры социального обеспечения двух стран.

Министры Хаим Кац и Максим Топилин договорились об этом в рамках вступившей осенью 2017 года двусторонней конвенции по пенсионным выплатам. Также они договорились об оцифровке необходимой для оформления пенсий документации, сообщает Newsru.co.il.

Пока получение российских пенсий оформили около 12,6 тыс. пожилых репатриантов из России. Общее их количество Израилем оценивается в 100 тыс. человек.

Также сообщается, что ПФР перечислил «Битуах Леуми» 2,5 млн долларов на выплату пенсий проживающим в Израиле пенсионерам. Ранее в этом году также направлялось 3,6 млн долларов.

Договор о выплатах пенсий вступил в силу 1 октября 2017 года после подписания договора премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным в июне 2016 года.

В июле прошлого года министр репатриации и интеграции Израиля Софа Ландвер заявила, что Россия становится образцом для многих стран в области выплаты пенсий.