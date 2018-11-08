Медведев прервал рассказ главы РЖД об успехах

Премьер-министр Дмитрий Медведев перебил гендиректора РЖД Олега Белозерова и попросил не хвалиться успехами, а докладывать о существенных вещах на заседании правительства.

Перед выступлением Белозерова Медведев призвал участников заседания коротко говорить о существенных вещах – не по достижениям, а по «тому, что делать, по протокольному решению», передает РИА «Новости».

Затем глава РЖД начал говорить о достигнутом компанией высоком уровне грузооборота.

«Давайте не про достижения. Вы: «Да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот – выше советского». Олег Валентинович, я вас похвалил, когда мы на сортировочной были (станции), вы молодцы. Но цель наша сегодняшняя не в том, чтобы еще раз отрапортовать. Есть что-то в протокол? Или я подпишу его в том виде, в котором он есть?» – заявил Медведев.

Белозеров ответил, что в протоколе учтены пожелания РЖД.

В октябре Белозеров на форуме «PRO//Движение.1520» рассказывал, что в ближайшие два года на российских железных дорогах появятся новые вагоны.

В августе в РЖД допустили возможность дефицита грузовых вагонов в следующие годы.