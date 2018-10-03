В поездах РЖД появятся капсулы вместо полок

Глава РЖД Олег Белозеров в рамках форума «PRO//Движение.1520» рассказал, что в ближайшие два года на российских железных дорогах появятся новые вагоны.

Более комфортные пассажирские вагоны должны прийти на смену стандартным плацкартным вагонам, передает «Российская газета». В них обещают разместить розетки и wi-fi.

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», – сказал Белозеров.

В РЖД рассматривают возможность оснащения поездов местами капсульного типа, где пассажиры смогли бы располагаться в индивидуальном пространстве. Озвучивались предложения и по «пространству-трансформеру», которое позволит формировать свое место для поездки.