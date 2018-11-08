В результате стрельбы в калифорнийском баре погибли 12 человек

В результате стрельбы в заведении Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс в Калифорнии погибли 12 человек, стрелок также найден мертвым, сообщили в полиции.

«Когда сотрудники правоохранительных органов зашли внутрь они увидели 11 человек, которые погибли, и еще многих раненых», – цитирует РИА «Новости» выступление шерифа местной полиции Джеффа Дина в эфире телеканала ABC7.

По его словам, также погибли один сотрудник полиции и сам стрелок, итого – 13 человек.

Стрелка «остановили и нейтрализовали» сотрудники правоохранительных органов. Они проверили здание бара, сообщив, что сейчас место происшествия «не представляет угрозы».

Шериф также отметил, что полиция округа Вентура не исключает версию теракта.

Ранее в четверг стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в ресторане Borderline Bar & Grill в Калифорнии, прозвучало не менее 30 выстрелов. Сообщалось о 12 раненных.