В ресторане в Калифорнии открыли стрельбу, много пострадавших

В результате стрельбы в одном из ресторанов Калифорнии пострадали по меньшей мере 12 человек.

Инцидент произошел вечером в среду в заведении Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс, передает RT со ссылкой на NBC.

Пострадавшие госпитализированы, информации о жертвах нет.

В ресторане прозвучало не менее 30 выстрелов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Los Angeles Times.

Полицейские оцепили ресторан. На место прибыли спасатели.

Ранения получили не менее 12 человек, включая полицейского, сообщает «360» со ссылкой на британскую газету Express.

На прошлой неделе неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже в американском городе Хановер.

В конце октября неонацист Роберт Боуэрс открыл стрельбу в синагоге в городе Питтсбург, штат Пенсильвания; погибли восемь человек.