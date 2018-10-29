Симоньян посмеялась над ябедой-Порошенко

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян высмеяла президента Украины Петра Порошенко, заявив, что он ябедничал на телеканал.

«Порошенко опять сегодня на нас ябедничал на какой-то конференции: «Russia Today привел антиамериканизм в американские дома. Russia Today привел евроксепсис в европейский дом». Кто в твой дом алкоголизм привел, бедолага? Точно не мы», – написала она в своем Telegram-канале.

Симоньян также напомнила о трусости Порошенко:

«А помните, как Порошенко обвинил меня в плохом знании русского языка, и я его вызвала на дуэль – в качестве оружия диктант? Он, как настоящий мужчина, мне не ответил. Но вот затаился и ябедничает по случаю и без. Трусишка, зайка серенький», – подытожила медиаменеджер.