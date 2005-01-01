Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян вызвала президента Украины Петра Порошенко на дуэль, предложив в качестве оружия диктант по русскому языку.

«Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия – диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я – вождь мирового фейкньюса», – написала Симоньян в Twitter.

Она также предложила ему фору, согласившись «выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного».

Пост Симоньян – это ответ на выпад со стороны Порошенко, сделанный во время интервью испанской газете El Pais. Тогда Порошенко заявил, что «термин «вождь» в русском языке означает «фюрер», отметив, что глава RT должна знать о такой трактовке значения этого слова.