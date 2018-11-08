В убийстве женщины в Москве заподозрили экс-полицейского из Азербайджана

Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины на юго-западе Москвы; им оказался бывший сотрудник полиции Азербайджана.

Источник сообщил, что по подозрению в совершении преступления «задержан гражданин Азербайджана 1991 года рождения», передает «Интерфакс».

Задержанный – бывший полицейский, работал в органах внутренних дел на родине. Известно, что ранее он «совершил несколько грабежей, в основном в районе Чертаново».

Напомним, вечером во вторник, 6 ноября, жильцы одного из домов Москвы обнаружили в лифте труп женщины с ножевыми ранениями.