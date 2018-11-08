В США признали беззащитность перед российскими ракетами

России не придется прилагать много усилий для уничтожения США в случае войны, поскольку у Вашингтона нет системы противоракетной обороны, способной отразить существующие на данный момент баллистические ракеты, пишет National Interest.

По данным издания, у России есть около 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования, и для того, чтобы прекратить существование США как государства достаточно лишь малой их доли, пишет National Interest.

Журнал подчеркивает, что у Вашингтона нет существенной защиты от баллистических ракет. Пока страна только пытается с ограниченным успехом разрабатывать систему, которая сможет хотя бы сбить ракеты, запущенные «малыми державами» вроде КНДР.

Таким образом, подчеркивает издание, новейшее оружие России создано буквально для того, чтобы пробивать защиту, которой попросту нет и вряд ли вообще будет, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, ранее журнал писал, что Россия обладает многоуровневой системой ПВО, которая, вероятно, является «самой продвинутой и мощной в мире».

Также Россия добивается все более серьезных успехов в способности противодействовать вражеским беспилотникам, что может вызвать значительные трудности у США, которые в данный момент делают акцент на активном применении этих аппаратов.