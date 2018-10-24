В США признали успехи России в противодействии американскому «смертельному» оружию

Россия добивается все более серьезных успехов в способности противодействовать вражеским беспилотникам, что может вызвать серьезные трудности у США, которые в данный момент делают акцент на активном применении этих аппаратов.

Об этом сообщает американский портал The National Interest; в качестве примера приводятся учения в Ленинградской области, в ходе которых новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Силок» отработали противодействие беспилотникам, передает РИА «Новости».

С учетом того, что Россия уже давно применяет средства радиоэлектронного подавления, лишь в октябре 2017 года был представлен первый комплекс наземного базирования, основным назначением которого является выведение беспилотников противника из строя.

Рост числа средств радиоэлектронной борьбы и уровня мастерства российских военных в их применении создают угрозу для американских беспилотных аппаратов.

Автор статьи утверждает также, что в 2011 году Иран применил созданный в России комплекс «Автобаза» для перехвата беспилотника ВВС США RQ-170.

Отмечается, что американские БПЛА улучшают свои характеристики автономности благодаря технологическому совершенствованию, но они не смогут остаться без радиосвязи, которая необходима для передачи данных; это слабое место может использовать Россия.

Ранее стало известно о создании в России БПЛА, способных долететь до Испании и Канады. До этого в России разработали летающее устройство подавления GPS.