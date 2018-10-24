В России разработали летающее устройство подавления GPS

Концерн «Калашников» создал радиоэлектронное устройство, умеющее подавлять сигнал спутниковых навигационных систем, предназначенное для установки на беспилотные летательные аппараты.

Компактный модуль встраивается под крыло БПЛА и подавляет сигнал в радиусе до пяти километров, сообщается на сайте «Калашников медиа».

Кроме того, изобретение блокирует работу всех устройств, использующих сигнал для навигации.

Устройство разработано специально для силовых структур и спецподразделений для нейтрализации оборудования противника.

Модуль был разработан компанией ZALA AERO, входящую в концерн «Калашников». Устройство представлено на международной выставке «Интерполитех-2018».

«Система подавления прошла успешные испытания и доказала свою эффективность. Она пополнит линейку устройств радиоэлектронной борьбы ZALA», – отмечается в пресс-релизе концерна.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует создать беспилотники, которые могут противостоять российским подлодкам.